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Ankara'da silahlı saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı

30.12.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağır yaralanan kişinin eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş olduğu belirlendi

Alınan bilgiye göre, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Ateş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı

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