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Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

ANKARA HABERLERİ  | 08.07.2020 09:19 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Hamamarkası’ndaki ahşap konaklar yeni sahiplerini bekliyor.

Altındağ Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Hamamarkası’ndaki ahşap konaklar yeni sahiplerini bekliyor. 200 ile 350 metrekare arasında değişen çok sayıda Ankara evi satışa sunuldu. Satın almak isteyenlere düşük faizli kredi imkanı da sunuluyor.
Tarihi Hamamarkası bölgesindeki ahşap Ankara evleri, Altındağ Belediyesi tarafından satışa çıkarıldı. Tarihin en düşük faizli, uygun ödeme koşullu kredi kampanyasından faydalanma kolaylığı da sağlanan ahşap Ankara evleri yeni sahiplerini bekliyor. Evlerin 200 ile 350 metrekare arasında değişen büyüklüklerde, ahşap ve 2 katlı yapılar olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı şu bilgileri verdi:
“Bu bölge, yatay mimariyle inşa edilmiş tarihi dokuya sahip bir mahalle. Konakların tamamı tarihi dokuya uygun bir teknikle restore edilerek yeniden hayata döndürüldü. Hiçbir yerde beton yok. 200 ile 350 metrekare arasında değişen büyüklüklerde ahşap konaklar şu anda satılık. Şehrin merkezinde, ulaşımın çok kolay olduğu, Ankara’nın çok değerli bir bölgesi burası. Yatırımcıların gelip bölgeyi görmesini istiyoruz.”

Düşük faizli kredi imkanı
Bölgede yatırım yapmak isteyenlerin son yıllardaki en düşük faizli ve uygun ödeme koşullu konut kredisinden de faydalanabileceğini söyleyen Balcı, “Hükümetimizin konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için başlattığı uygun faizli konut kredisi imkanı burada da geçerli. Bu bölgede yatırım yapmak isteyenler de, kredi imkanından faydalanabilecek” dedi.
Başkan Balcı, yatırım yapmak isteyen herkesi Hamamarkası’na davet etti.
Başkent’in en prestijli bölgelerinden biri olan Hamamarkası’nda konak sahibi olmak isteyen yatırımcılar, 507 0080 telefon numaralı Altındağ Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden detaylı bilgi alabilecek.

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