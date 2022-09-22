Ankara'da tartıştığı kişinin başına taşla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, tartıştığı Murat Dadaş'ın başına taşla vurarak öldürmekle suçlanan Emre G. tutuklandı.

Emre G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Ankara Adliyesine getirilen şüpheli, burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Emre G, "kasten öldürme" suçundan tutukladı.



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