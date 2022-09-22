YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da tartıştığı kişinin başına taşla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'da tartıştığı kişinin başına taşla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

22.09.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da tartıştığı kişinin başına taşla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, tartıştığı Murat Dadaş'ın başına taşla vurarak öldürmekle suçlanan Emre G. tutuklandı.

Emre G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Ankara Adliyesine getirilen şüpheli, burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Emre G, "kasten öldürme" suçundan tutukladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladıBaşkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladı
Çağdaş Faktoring, Galatasaray Kulübü Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru olduÇağdaş Faktoring, Galatasaray Kulübü Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru oldu
Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüYeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
cinayet Şüpheli mahkeme soruşturma

Ankara Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
05:05
Sabah
06:29
Öğle
12:47
İkindi
16:12
Akşam
18:54
Yatsı
20:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! En tehlikeli zehir

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! En tehlikeli zehir

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.