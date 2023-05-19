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Ankara'da tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı yakalandı

19.05.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı dükkan komşusunu pompalı tüfekle öldürüp kaçan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün İncirli Mahallesi Refik Saydam Caddesi'ndeki dükkanında zeytin ve turşu satışı yapan Ertuğrul D. henüz belirlenemeyen bir nedenle komşu dükkanın sahibi Ahmet Arslan ile tartıştı.

İddiaya göre, pompalı tüfekle Arslan'ın başına ateş eden Ertuğrul D. olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan'ın başından aldığı ağır yara nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan zanlının yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, cep telefonu kullanmayan zanlının önce Ulus semtine daha sonra ise Kızılay'a gittiğini belirledi.

Kızılay'da çalışma başlatan ekipler, akşam saatlerinde katil zanlısı Ertuğrul D'yi gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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cinayet Ankara Keçiören

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