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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

25.08.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

Başkentte, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü destekçilerinin tespit edilmesi amacıyla sürdürülen istihbarat ve risk analiz çalışmaları neticesinde, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

15 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlarda, 13 yabancı uyruklu yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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DEAŞ ankara emniyet müdürlüğü

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