YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara’da ters şeritte giden sürücüye 4 bin 64 lira ceza

Ankara’da ters şeritte giden sürücüye 4 bin 64 lira ceza

19.09.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Polatlı ilçesinde polisin, "Orası ters şerit, o yola girme" anonsuna rağmen ısrarla ters şeride giren sürücüye 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

Ankara’da ters şeritte giden sürücüye 4 bin 64 lira ceza

Olay akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinden gelerek Ankara Caddesi’ne ters şeritten giren 06 S 9957 plakalı aracı gören polis ekipleri sürücüye, "Orası ters şerit, o yola girme" anonsunda bulundu. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan sürücünün aracı Çarşı Cami yakınlarında durduruldu. Ekipler araç içinde arama gerçekleştirdi. Araç içinde suç unsuru barındıran malzeme veya eşya bulunmazken sürücü Ayhan Sertdemir’e polis ekipleri 4 bin 64 lira para cezası kesti.

Polisin anonsunu dikkate almayarak yoluna devam eden sürücü kendisini, “Kırıkkale’den buraya çalışmaya geldim. Dalgındım, araç vardı. Araç olduğu için yan da doluydu, mecbur kaldım” şeklinde savundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir’de 65,8 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildiİzmir’de 65,8 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Der: "Çalmadık kapı bırakmamamız gerekiyor"Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Der: "Çalmadık kapı bırakmamamız gerekiyor"
117 bin 740 adet içi dolu makaron ele geçirildi117 bin 740 adet içi dolu makaron ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 19 Eylül Salı

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
12:48
İkindi
16:16
Akşam
19:00
Yatsı
20:18

Ankara Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Salı

Denizciler eczanesi
Altindag
Kerem eczanesi
Mamak
Erkök eczanesi
Cubuk
Seren eczanesi
Cankaya
Hayat eczanesi
Haymana
Gülreyhan eczanesi
Yenimahalle
Elmadağ eczanesi
Elmadag
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.