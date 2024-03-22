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Ankara’da torna ve mobilya atölyesinde yangın

İHA İHA
22.03.2024 11:51
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Ankara’nın Altındağ ilçesi Siteler semtinde iki katlı bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Siteler semtinde bulunan torna ve mobilya atölyesinde meydana geldi. Atölyeden çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi Siteler İstasyonu itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, çevre istasyonlardan da bölgeye takviye tankerler yönlendirildi. Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi. Yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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