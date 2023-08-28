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Ankara'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

28.08.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ankara'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alacaatlı Caddesi'nde seyir halinde olan 06 DCB 187 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjdeki reklam panosu ile trafik levhasına, daha sonra da yolun karşısındaki duvara çarparak durdu.

Araçta bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazada, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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trafik kazası Ankara

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