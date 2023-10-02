Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 39 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda bir haftada 482 zanlı yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Operasyonlarda, 6 kilo 420 gram esrar, 425 gram eroin, 1761 gram kokain, 4 kilo 504 gram sentetik uyuşturucu, 46 bin 132 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 96 tabanca fişeği, 5 şarjör, 7 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 258 bin 520 lira ele geçirildi.

