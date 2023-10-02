YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 39 şüpheli tutuklandı

Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 39 şüpheli tutuklandı

02.10.2023 13:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 482 şüpheliden 39'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda bir haftada 482 zanlı yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Operasyonlarda, 6 kilo 420 gram esrar, 425 gram eroin, 1761 gram kokain, 4 kilo 504 gram sentetik uyuşturucu, 46 bin 132 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 96 tabanca fişeği, 5 şarjör, 7 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 258 bin 520 lira ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni 15 gün sonra bulunduSakarya'da denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni 15 gün sonra bulundu
Ormanlarıyla öne çıkan Kastamonu sonbahar renklerine bürünmeye başladıOrmanlarıyla öne çıkan Kastamonu sonbahar renklerine bürünmeye başladı
’Naim’ler kıyasıya yarıştı’Naim’ler kıyasıya yarıştı
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

Ankara Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:38
Öğle
12:43
İkindi
16:01
Akşam
18:38
Yatsı
19:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Pazartesi

İlknur eczanesi
Mamak
Yeni esertepe eczanesi
Kecioren
Güneş eczanesi
Akyurt
Vera eczanesi
Yenimahalle
Altiparmak eczanesi
Altindag
Kerem eczanesi
Sereflikochisar
Nur eczanesi
Camlidere
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.