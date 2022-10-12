YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

12.10.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ankara'nın Başkent oluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları ve Başkent Kültür Yolu Festivali dolayısıyla etkinlikler yapılacağı belirtildi.

Buna göre, yarın saat 09.00'dan program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane kavşağı ile Ulus kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokak'ın tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

İhtiyaç duyulması halinde, Seğmenler tarafından kortej yürüyüşünün yapılacağı Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı kavşağı ile Ulus kavşağı arası) Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendiAnkara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Ankara ankara emniyet müdürlüğü

Ankara Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:26
Sabah
06:48
Öğle
12:40
İkindi
15:49
Akşam
18:22
Yatsı
19:40
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.