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Ankara'da yarın sağanak bekleniyor

08.06.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yarın sağanak bekleniyor

Ankara Valiliği, yarın yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği uyarısında bulundu.

Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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