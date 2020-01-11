Ankara'da "Yeni Nesil Gazetecilik" kursunu başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını aldı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Medya İletişim Mektebi'nin "Yeni Nesil Gazetecilik" kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

TDED Ankara Şube Başkanı Mehmet Oymak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan tören ve yeni dönem açılış programındaki konuşmasında derneğin kuruluşuna ilişkin bilgi verdi.

Derneğin bu yıl 11'inci yılını kutladığını ve 20 merkezde şube açtıklarını belirten Oymak, amaçlarının bütün Türkiye'de organize olmak, dil, kültür ve edebiyat konusunda ciddi şeyler yapmak olduğunu dile getirdi.

Derneğin, "Türkiye" adını ve "kamu yararıyla çalışan dernek statüsü"ne Bakanlar Kurulu kararıyla aldığını belirten Oymak, bu iki unvanın kendileri için önemini vurguladı.

Oymak, dernek çalışmalarına değinerek, şunları söyledi:

"Milletvekillerimiz bir yemin yapıyorlar ve o yemini her seçim döneminde, 600 milletvekili çıkıp okuyor hiçbirisi doğru okuyamıyor. Bu yetiyor dili nasıl kullanmamız gerektiğini görmek açısından. Buradan hareketle o halde anayasanın da bir dili olmalı. En azından anlaşılır ve kavranabilir, derdini, meramını ifade eden bir dili olmalı. Ne kadar etkili olduk bilemiyorum ama Türk Dil Kurumu, Türkiye Yazarlar Birliği gibi bu konuya yakın kardeş kuruluşlarla beraber bu konuda Cumhurbaşkanımızın doğrudan desteği ile bir sempozyum yaptık, bence en önemli işlerimizden biri bu oldu."