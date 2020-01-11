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  4. Ankara'da "Yeni Nesil Gazetecilik" kursunu başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını aldı

Ankara'da "Yeni Nesil Gazetecilik" kursunu başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını aldı

ANKARA HABERLERİ  | 11.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

Ankara'da "Yeni Nesil Gazetecilik" kursunu başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını aldı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Medya İletişim Mektebi'nin "Yeni Nesil Gazetecilik" kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

TDED Ankara Şube Başkanı Mehmet Oymak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan tören ve yeni dönem açılış programındaki konuşmasında derneğin kuruluşuna ilişkin bilgi verdi.

Derneğin bu yıl 11'inci yılını kutladığını ve 20 merkezde şube açtıklarını belirten Oymak, amaçlarının bütün Türkiye'de organize olmak, dil, kültür ve edebiyat konusunda ciddi şeyler yapmak olduğunu dile getirdi.

Derneğin, "Türkiye" adını ve "kamu yararıyla çalışan dernek statüsü"ne Bakanlar Kurulu kararıyla aldığını belirten Oymak, bu iki unvanın kendileri için önemini vurguladı.

Oymak, dernek çalışmalarına değinerek, şunları söyledi:

"Milletvekillerimiz bir yemin yapıyorlar ve o yemini her seçim döneminde, 600 milletvekili çıkıp okuyor hiçbirisi doğru okuyamıyor. Bu yetiyor dili nasıl kullanmamız gerektiğini görmek açısından. Buradan hareketle o halde anayasanın da bir dili olmalı. En azından anlaşılır ve kavranabilir, derdini, meramını ifade eden bir dili olmalı. Ne kadar etkili olduk bilemiyorum ama Türk Dil Kurumu, Türkiye Yazarlar Birliği gibi bu konuya yakın kardeş kuruluşlarla beraber bu konuda Cumhurbaşkanımızın doğrudan desteği ile bir sempozyum yaptık, bence en önemli işlerimizden biri bu oldu."

Liseler arası yarışma ve kongreler düzenlediklerini de anımsatan Oymak, bilgi ve işaret levhaları ve "F klavye" kullanımına ilişkin de faaliyetlerde bulunduklarını anlattı.

Oymak, verilen sertifikaların önemine işaret ederek, eğitimlere emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Yazar Rasim Özdenören de gençlere haber takibinde ve mülakat sırasında neler yapmaları gerektiği ve zaman yönetimi konusunda tavsiyelerde bulundu.

Derneğin Medya İletişim Koordinatörü Muhammet Simek ise Medya İletişim Mektebi'nin daha nice gençleri yetiştirip, medya sektörüne kazandır dünyaya ve topluma ayna tutacak bireyler haline gelmelerine vesile olacağını söyledi.

Eğitmenler adına söz alan Bekir Nazım Ada da kursiyerlere ellerinde geldikçe meslekteki tecrübelerini aktarmaya çalıştıklarını belirterek, "Geride bıraktığım meslekteki 30 yılımda öğrendiğim bir tek şey var; ne yaparsanız yapın aşkla yapın. İşinizi aşkla yapın. Gece gündüz, sıcak soğuk yok." diye konuştu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü de kutlayan Ada, ilkeli, dürüst ve çalışkan ve işini aşkla yapanların başaramayacakları bir şey olmadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından eğitimlere katılarak, deneyimlerini paylaşanlara teşekkür plaketi verildi.

Daha sonra Yeni Nesil Gazetecilik kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Törende, Kazak sanatçılar da müzik dinletisi sundu.

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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Yeni Nesil Gazetecilik

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