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Ankara'da yol kenarında cesedi bulunan çocuğun annesinin teyzesi gözaltına alındı

07.09.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yol kenarında cesedi bulunan çocuğun annesinin teyzesi gözaltına alındı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan 3 yaşındaki çocuğun annesinin teyzesi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta bir çocuğun cesedinin bulunmasının ardından olayla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın yaşandığı sokaktan bir kadının koşarak uzaklaştığını tespit etti.

Şüphelinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesinin ardından kadının, ölen çocuğun annesinin teyzesi olduğu belirlendi.

Ekipler, Irak uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliyi Mamak ilçesinde gözaltına aldı.

- Çocuğu daha önce de kaçırmış

Şüphelinin konuşamadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilirken, 3 yaşındaki çocuğu daha önce de kaçırdığı ve ailenin emniyete başvurduğu öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Bu arada çocuğun kesin ölüm sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Çocuktan zehirlenme ihtimaline karşı alınan patoloji örnekleri ileri tetkik için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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