YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da zarar gören istinat duvarı nedeniyle boşaltılan 5 binanın ikisinde iyileştirme çalışması sürüyor

Ankara'da zarar gören istinat duvarı nedeniyle boşaltılan 5 binanın ikisinde iyileştirme çalışması sürüyor

01.07.2021 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da zarar gören istinat duvarı nedeniyle boşaltılan 5 binanın ikisinde iyileştirme çalışması sürüyor

Başkentte bir inşaatın temel kazı işlemleri devam ederken istinat duvarının zarar görmesi üzerine tedbiren boşaltılan 5 binadan hafif zarar gören ikisinde iyileştirme çalışması yapılıyor.

Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta bir inşaatın temel çalışması sırasında dün akşam saatlerinde istinat duvarı zarar gördü. Bunun üzerine tedbir amaçlı boşaltılan 5 binanın bulunduğu alanda görevliler çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, bölgedeki binaların temelinde herhangi bir hareket yaşanıp yaşanmadığını lazer tarayıcılarla takip ediyor.

Giriş katları hafif zarar gören iki binada onarım ve güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanacağı bildirildi.

Bu arada, diğer üç bina için bir tehlike olmadığının belirtilmesi üzerine çok sayıda daire sakininin evlerine döndüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiftlik Bank kurucusu teslim oldu!Çiftlik Bank kurucusu teslim oldu!
Diyetteyken sakın içmeyin! yemeklerin ayrılmaz ikilisi ama öyle bir etkisi varmış ki... Diyetteyken sakın içmeyin! yemeklerin ayrılmaz ikilisi ama öyle bir etkisi varmış ki...
Anadolu Ajansı ve Hacettepe Üniversitesi Ar-Ge çalışmaları alanında iş birliği protokolü imzaladıAnadolu Ajansı ve Hacettepe Üniversitesi Ar-Ge çalışmaları alanında iş birliği protokolü imzaladı
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 1 Temmuz Perşembe

İmsak
03:22
Sabah
05:17
Öğle
12:57
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Perşembe

Asmabahçe Eczanesi
Cankaya
Bilgi Eczanesi
Cankaya
Irmak Eczanesi
Cankaya
Kule Eczanesi
Cankaya
Organik Eczanesi
Cankaya
Şube Eczanesi
Cankaya
Yaşam Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.