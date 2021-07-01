Ankara'da zarar gören istinat duvarı nedeniyle boşaltılan 5 binanın ikisinde iyileştirme çalışması sürüyor

Başkentte bir inşaatın temel kazı işlemleri devam ederken istinat duvarının zarar görmesi üzerine tedbiren boşaltılan 5 binadan hafif zarar gören ikisinde iyileştirme çalışması yapılıyor.
Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta bir inşaatın temel çalışması sırasında dün akşam saatlerinde istinat duvarı zarar gördü. Bunun üzerine tedbir amaçlı boşaltılan 5 binanın bulunduğu alanda görevliler çalışmalarını sürdürüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, bölgedeki binaların temelinde herhangi bir hareket yaşanıp yaşanmadığını lazer tarayıcılarla takip ediyor.
Giriş katları hafif zarar gören iki binada onarım ve güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanacağı bildirildi.
Bu arada, diğer üç bina için bir tehlike olmadığının belirtilmesi üzerine çok sayıda daire sakininin evlerine döndüğü belirtildi.
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