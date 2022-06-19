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Ankara'daki 32 kadın itfaiyeci eğitim tatbikatı yaptı

19.06.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitimlerin ardından kadın itfaiyecilerden 12'si ilk kez yangına müdahale ekibinde yer alacak - İtfaiyeci Sultan Arife Eker: - "Ankara İtfaiyesini gençleştirdik, dinamikleştirdik ve daha güçlü bir hale getirdik"

Ankara İtfaiyesinde, 12'si müdahale, 7'si 112 Acil Servis ve 13'ü karargah hizmetlerinde görev yapan toplam 32 kadın itfaiyeci, yangın söndürme tatbikatı yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son dönemde kadın itfaiyeci istihdamını artıran Ankara İtfaiyesi, yeni personele yönelik saha eğitimi çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda, 32 kadın itfaiyeci ile yangınlara müdahale konusunda eğitim tatbikatı düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, kadın itfaiyecilerden 12'sinin ilk kez yangına müdahale ekibinde yer alacağını bildirdi.

Kurumlu, "Liyakat esasına göre, 2019 ve 2022 yılları arasında toplam 32 kadın itfaiyecimizi göreve başlattık. İtfaiyecilik Okulunu okumuş personelimizi adapte etmek daha da kolay oldu. Bu arkadaşlarımızdan 12'sini yangınlarla müdahalede, sahada, birebir göreceğiz. Hatta bu personelimizi itfaiye araçlarında da göreceğiz. 20 kadın personelimizi de idari bürolarda görevlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İtfaiyeci olmak çocukluk hayalimdi"

Kocaeli Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunu, itfaiyeci Aleyna Tezel, Batıkent İtfaiye İstasyonu'nda görev aldığını belirterek, "İtfaiyeci olmak çocukluk hayalimdi. İnsanların hayatlarına dokunabilmek her zaman hayalim olmuştur. Onlara en zor anlarında el uzatabilmek, buradaki tüm kadın arkadaşlarımın olduğu gibi benim de hayalimdi. Şu anda bunu yapıyor olabilmek benim için gurur verici." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunu Sultan Arife Eker de "Burada arazöz kullanıyorum. Araç benim evim gibi oldu. Temizliğinden bakımına kadar ekibimizle birlikte yapıyoruz. Benimle beraber 150 itfaiyeci ile personel sayımız artarken, Ankara İtfaiyesini gençleştirdik, dinamikleştirdik ve daha güçlü bir hale getirdik." dedi.

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