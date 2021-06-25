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Ankara'daki ATB İş Merkezi yangınının kısa devreden kaynaklandığı belirlendi

25.06.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtfaiye raporunda, kimyasal üretim merkezinde başlayan, 35 iş yeri ve 22 araçta hasara yol açan yangının, "kompresöre giden elektrik tesisatında meydana gelen kısa devre sonucu kablo izolelerinin tutuşması" sonucu çıktığı belirtildi - Otopark kısmında çalışan havalandırma fanlarının baca görevi görerek dumanı zemin katta bulunan iş yerlerine doldurduğu tespitine yer verildi - Can kaybının olmadığı yangının 1000 ton su ve 19 ton köpük kullanılarak 5 saat 20 dakikada söndürüldüğü kaydedildi

ÖMER OLCAY - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan ATB İş Merkezi'ndeki kimyasal üretim merkezinde başlayan, 35 iş yeri ile 22 araçta hasara neden olan yangının, elektrik tesisatında meydana gelen kısa devreden kaynaklandığı belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Macunköy Mahallesi'ndeki ATB İş Merkezi'nde 3 Haziran saat 16.00'da çıkan ve büyük maddi zarara yol açan yangına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda, yangının 1000 ton su ve 19 ton köpük kullanılarak 5 saat 20 dakikada tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Raporda, iş merkezinin betonarme yapıda ve bloklar halinde bitişik olması nedeniyle C Blok 86 numarada başlayan yangının, E Blok'a sıçramasıyla toplam 35 iş yeri ile otoparktaki 20 otomobil, bir kamyonet ve bir motosiklette büyük hasara yol açtığı ifade edildi.

- Ateş köprüsü oluşunca alevler yayıldı

Can kaybının olmadığı, 3 itfaiye personelinin ve 11 iş yeri çalışanının dumandan etkilenerek zarar gördüğü kaydedilen raporda, yangının çıkış nedenine ilişkin şu tespitlere yer verildi:

"C Blok'ta bulunan iş yerinin depo olarak kullanılan ve otopark kısmına açılan kapısının sağ tarafında, duvar dibinde bulunan kompresörün elektrik aksamında veya kompresöre giden elektrik tesisatında meydana gelen kısa devre sonucu kablo izolelerinin tutuşarak yandığı, çıkan alevlerin kompresörün çevresinde ve önünde bulunan yanmaya müsait malzemelere sirayet ederek genişlediği tespit edildi. Yangının ısısından dolayı kompresör içerisinde bulunan gazın genleşerek tahliye olmasıyla parlama yaptığı, ortamda bulunan kimyasal maddelerin alev, ısı ve sıcaklıkla tepkimeye girerek iş merkezinin otopark kısmını yoğun miktarda kimyasal madde dumanı kapladığı, çıkan alevlerin kolay tutuşabilen istifli ürünlere ve otoparkta park halinde bulunan araçlara da sirayet ederek hava akımının da etkisiyle ateş köprüsü oluşturduğu ve yangının çok kısa süre içerisinde yayılmasına sebep olduğu belirlendi."

Raporda ayrıca, otopark kısmında çalışan havalandırma fanlarının baca görevi görerek dumanı zemin katta bulunan iş yerlerine doldurduğuna işaret edildi.

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