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Ankara'daki banyo topu dolandırıcılığının detayları ortaya çıktı

12.08.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerin, sisteme dahil olan üreticilerden tek bir banyo topu için talep ettiği hammadde ücretinin, ürünün piyasadaki satış fiyatından fazla olduğu belirlendi - Operasyonun ikinci gününde firma hakkında şikayette bulunanların sayısı 100'ü geçti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kurdukları fabrika aracılığıyla vatandaşları "banyo topu" üretimi karşılığında 3 kat fazla kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şüphelilerin tek bir banyo topu için talep ettiği hammadde ücretinin, ürünün piyasadaki satış fiyatından fazla olduğu tespit edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün düzenlenen ve aralarında firma sahibi S.K'nin de yer aldığı operasyonla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam eden soruşturmada şüpheliler hakkında şikayette bulunan mağdurların sayısı 100'ü geçti.

Soruşturma kapsamında mağdurların ifadelerine başvuran mali polis, aynı zamanda şüphelilerin kurduğu "saadet zinciri"ni deşifre ediyor.

Yaklaşık 1 yıl önce "tozu satın alın, yoğurup banyo topu yapın, kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın" şeklindeki sloganlarla adını duyuran firma, kendilerine hammadde için ödeme yapanlara üretim karşılığında çeşitli kimyasallar gönderdi.

İlk etapta 30 gün içinde kurutularak imal edilen ürünleri 3 kat yüksek fiyata satın alan firma, talep arttıkça sabun topunun "kuruma" süresini 90 güne çıkardı. Bu sayede 1 yılda sisteme dahil olan kişi sayısı yaklaşık 40 bini buldu.

- Banyo topları depolarda kaldı

Ürettikleri banyo toplarını firmaya getiren vatandaşlara "bozuk", "kırık", "uygun değil" diyerek eksik ödeme yapan şüpheliler, ürünleri satmayarak depoda bekletti.

İfade vermek üzere emniyete gelen bir mağdurun iddiasına göre, firmaya teslim edilen ürünlerin bir kısmı işlemden geçirildikten sonra vatandaşlara üretim yapmaları için tekrar satıldı.

Araştırmalarını sürdüren mali polis, banyo topunun piyasa fiyatını da takibe aldı.

Yapılan incelemede şüphelilerin tek bir banyo topu için talep ettiği hammadde ücretinin, ürünün piyasadaki satış fiyatından fazla olduğu tespit edildi.

- Jandarma ekipleri de operasyon yapmış

Öte yandan mali polisin şüphelilere yönelik soruşturması devam ederken 9 Haziran'da kendilerine gelen bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, bu iş için özel olarak kiralanan bir eve operasyon düzenleyerek 190 litre sıvı kimyasal solüsyon, 1 ton 600 kilogram deniz tuzu ve 7 bin kalıp temizlik malzemesi ele geçirdi.

Söz konusu operasyonda hakkında işlem yapılan şüphelinin de aynı "saadet zinciri"nin halkası olduğu öğrenildi.

Emniyette işlemleri süren firma sahibi S.K'nin de yer aldığı 8 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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