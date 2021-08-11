YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'daki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi

Ankara'daki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi

11.08.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Emirhan Yalçın'ın (18) cenazesi toprağa verildi.

Yalçın için Çubuk ilçesindeki Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Yalçın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Emirhan Yalçın'ın cenazesi, namazın ardından Çubuk Belediyesi Paşa Mezarlığı'nda defnedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk'e ait baston açık artırmayla satılacak Atatürk'e ait baston açık artırmayla satılacak
Atatürk'e ait baston açık artırmayla satılacakAtatürk'e ait baston açık artırmayla satılacak
CHP'li Çeviköz'den düzensiz göç açıklaması:CHP'li Çeviköz'den düzensiz göç açıklaması:

Ankara Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:51
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
19:56
Yatsı
21:25

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Cuma

Alper Armağan Eczanesi
Cankaya
Altınışık Eczanesi
Cankaya
Altınkan Eczanesi
Cankaya
Beyazgül Eczanesi
Cankaya
Cadde Dikmen Eczanesi
Cankaya
Koç Eczanesi
Cankaya
Kumrular Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.