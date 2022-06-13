Ankara'daki selde hayatını kaybeden Mustafa Demirel son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, dün akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle oluşan selden etkilenen hayvanlarını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden 67 yaşındaki Mustafa Demirel, son yolculuğuna uğurlandı.
Akyurt ilçesi Teberik Köyü'ndeki cenazeye, Demirel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin ve bazı siyasiler katıldı.
Demirel'in cenazesi, Teberik Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Teberik Mahallesi Muhtarı İsmail Yalçınkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerindeki derenin sel nedeniyle taştığını, Mustafa Demirel'in de olay sırasında, evinin altındaki hayvanları kurtarmaya çalıştığını anlattı. Yalçınkaya, "Rahmetli, selden etkilenen hayvanları kurtarmaya giderken yağmur yağdığı için çamurdan dolayı kayıyor ve düşüyor ama hayvanlarını kurtarıyor." diye konuştu.
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