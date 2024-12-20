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Ankara'daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

AA AA
20.12.2024 09:15
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Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Samsun yolu Kayaş mevkisinde 06 EYF 194 plakalı otomobil orta refüje çarptı.

Otomobilde bulunan T.D ve A.E, dışarı çıkarak aracı kontrol ettikleri sırada aynı yönde seyir halinde olan 06 EVT 406 plakalı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 EVT 406 plakalı otomobil de takla atarak yol kenarındaki yakıt istasyonunun önünde durdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, T.D ile A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara Otomobil

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