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Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 52 zanlı tutuklandı

12.09.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 52 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 339 zanlıdan 52'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 5-11 Eylül'de düzenlediği operasyonlarda, 26 kilogram esrar, 6 kilo 600 gram metamfetamin, 500 gram eroin, 400 gram kokain, 7 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 339 zanlı ekiplerce gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 52'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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