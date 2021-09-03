YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

03.09.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Altındağ, Kahramankazan ve Polatlı ilçelerinde operasyon düzenledi.

Ekipler 277,5 gram kubar esrar, 108,6 gram metamfetamin, 8,5 gram bonzai, 12 uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Midesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendiMidesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendi
Boynuna dolanan yılan bir anda saldırıya geçtiBoynuna dolanan yılan bir anda saldırıya geçti
Başkentte sağanak yağış etkili olduBaşkentte sağanak yağış etkili oldu
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 4 Eylül Cumartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:12
Öğle
12:53
İkindi
16:31
Akşam
19:23
Yatsı
20:45

Ankara Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

Alibey Eczanesi
Cankaya
Canberk Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Bora Eczanesi
Cankaya
Çınar Eczanesi
Cankaya
Mayıs Eczanesi
Cankaya
Uçak Eczanesi
Cankaya
Yeni Oyak Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.