Ankara'da siftahı Alanya yaptı!

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yapımı yeni tamamlanan ve ilk kez bir müsabakaya ev sahipliği yapan MKE Ankaragücü'nün yeni evi Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, konuk ekip Aytemiz Alanyaspor 2-0 kazandı.

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7.dakikada penaltıdan Campos ve 55. dakikada Cisse kaydetti. Campos'un attığı gol, Eryaman Stadyumu'nda atılan ilk gol olarak tarihe geçti.

Konuk Aytemiz Alanyaspor bu galibiyetle ligdeki puanını 24'e yükseltirken, ev sahibi Ankaragücü yeni evinde oynadığı ilk maçtan da puansız ayrıldı ve galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Hakem, Erdem Özgenç’e altıpas üzerinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Hakemin VAR’a başvurması sonucu Aytemiz Alanyaspor lehine penaltı kararı çıktı.

5. dakikada penaltı için topun başına geçen Campos, düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 0-1

23. dakikada Erdem’in sağ kanattan yaptığı orta Aytemiz Alanyaspor savunma oyuncusu tarafından uzaklaştırıldı.

34. dakikada Efecan’ın ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta top direğin az farkla uzağından auta gitti.

37. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan İlhan Parlak’ın kaleyi karşısına aldığı anda çektiği şutu kaleci Haydar rahatlıkla kurtardı.