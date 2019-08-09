Ankaragücü 0 - 2 Gençlerbirliği

İLK YARIDAN POZİSYONLAR 11. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında ceza alanı içinde altıpasın hemen önünde topla buluşan Candeias'in vuruşunda kaleci Korcan Çelikay tehlikeyi önledi. 21. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza alanına girerken attığı sert şutta top kalecinin ellerinde kaldı. 32. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında ceza alanına topla birlikte giren Sio, meşin yuvarlağı biraz sürdükten sonra kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1 38. dakikada Gençlerbirliği ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza alanan giren Candeias'ın vuruşunda top kaleciden sekerek, altıpas içinde kaldı. Nadir Çiftçi ile topa hareketlenen Kulusic meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

50. dakikada Canteros'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Diallo son anda topu kornere çeldi.

58. dakikada Candeias ile gelişen atakta bu futbolcunun ceza alanı içinden attığı sert şutta kaleci topu kornere çeldi.

80. dakikada Sessegnon'dan aldığı pasla penaltı noktasının hemen üzerinde topla buluşan Stancu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin ellerinde kaldı.

89. dakikada sağdan ceza sahasına giren Rahmetullah Berişbek'in vuruşunda kaleci Korcan Çelikay'a da çarpan top filelere gitti: 0-2

