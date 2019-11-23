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Ankaragücü 0 - 3 Trabzonspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.11.2019 19:24 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü Sörloth, Yusuf Sarı ve Nwakaeme'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ankaragücü'nde Faty ilk yarının son dakikasında kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 12. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Ankaragücü ile karşılaştı.

Bordo-Mavililer baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 6'da Sörloth, 48'de Yusuf Sarı ve 56. dakikada Nwakaeme'nin golleriyle 3-0 kazandı.

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Ankaragücü'nde 45+1. dakikada Ricardo Faty kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 22 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

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Ankaragücü - Trabzonspor Trabzonspor ankaragücü Süper Lig puan durumu Alexander Sörloth Anthony Nwakaeme Yusuf Sarı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
albayrak şantaj yapsanaaaa.ali dürüst lobi yapsanaaaa.terim hakemleri tehdit etseneeee.cincon6 şike yapsanaaaa....
Senden fırtına değil rüzgar bile olmaz
darısı 6 SAYAR Cincoşların başına inşallah
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