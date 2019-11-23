Ankaragücü 0 - 3 Trabzonspor

Süper Lig'in 12. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Ankaragücü ile karşılaştı.
Bordo-Mavililer baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 6'da Sörloth, 48'de Yusuf Sarı ve 56. dakikada Nwakaeme'nin golleriyle 3-0 kazandı.
Ankaragücü'nde 45+1. dakikada Ricardo Faty kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 22 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.
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