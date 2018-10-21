Ankaragücü 1 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

6. dakikada topu kazanan Cerci, ceza sahasına girmeden vurduğu şutta kaleci Farnolle sağına uzanarak topu güçlükle oyun alanına doğru çeldi. 8. dakikada hakem VAR’a başvurduktan sonra penaltı kararı verdi. Savunma arkasına sarkan İlhan Parlak, topla birlikte Malatyaspor ceza sahasına girdi. Parlak açısını kaybederken vurduğu şutta top Sadık’a çarparak kornere çıktı. Bu pozisyonda Ankaragüçlü oyuncular hakeme yoğun itirazda bulunarak penaltı bekledi. Korneri kullandırmayan hakem Alper Ulusoy VAR’a başvurdu. Pozisyonu izleyen Ulusoy penaltı kararı verdi. 10. dakikada hakemin VAR’ı izledikten sonra verdiği penaltı kararında topun başına Cerci geçti. Cerci düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

İkinci yarı

57. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında topu son olarak önünde bulan Kenan Özer'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

68. dakikada sağ çaprazda topu önünde bulan Cerci'nin ceza alanına girerken yaptığı vuruşta, kaleci Farnolle gole izin vermedi.

83. dakikada sol taraftan kullanılan korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Boutaib'in kafayla yaptığı vuruşta, top üstten auta çıktı.

84. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliğe çok yaklaştı. Chebake'nin sağ taraftan ortasında Boutaib'in gelişine yaptığı vuruşta top üst direkten döndü. Savunma, dönen topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Pinto, Faty, Djedje, Cerci (Dk. 77 Sedat Ağçay), İlhan Parlak, Kenan Özer (Dk. 90 Mehmet Sak), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 83 Kehinde)

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 73 Erkan Kaş), Donald (Dk. 38 Boutaib), Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Pereira (Dk. 67 Eren Tozlu), Adem Büyük

Gol: Dk. 10 Cerci (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 17 Mina, Dk. 54 Murat Yıldırım, Dk. 70 Boutaib, Dk. 90+5 Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 33 Djedje, Dk. 48 İlhan Parlak, Dk. 90+1 Sedat Ağçay, Dk. 90+3 Pinto (MKE Ankaragücü)

