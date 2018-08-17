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Ankaragücü Alessio Cerci'yi Ankara'ya getirdi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.08.2018 10:16 | Son Güncelleme

Ankaragücü transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler son olarak Hellas Verona'da forma giyen İtalyan futbolcu Alessio Cerci'yi Ankara'ya getirdi.

Ankaragücü Alessio Cerci'yi Ankara'ya getirdi!

Ankaragücü son olarak Hellas Verona'da forma giyen İtalyan futbolcu Alessio Cerci'yi Ankara'ya getirdi.

Menajer Sedat Yeşilkaya ile birlikte Ankara'ya gelen 31 yaşındaki futbolcunun başkent ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen Cerci, kariyerinde Milan, Roma, Atletico Madrid ve Fiorentina gibi kulüplerde forma giydi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig ankaragücü Alessio Cerci

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Ankaragücü için lux bir transfer tebrikler.
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