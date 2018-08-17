Ankaragücü Alessio Cerci'yi Ankara'ya getirdi!

Ankaragücü son olarak Hellas Verona'da forma giyen İtalyan futbolcu Alessio Cerci'yi Ankara'ya getirdi.

Menajer Sedat Yeşilkaya ile birlikte Ankara'ya gelen 31 yaşındaki futbolcunun başkent ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen Cerci, kariyerinde Milan, Roma, Atletico Madrid ve Fiorentina gibi kulüplerde forma giydi.





