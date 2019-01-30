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Ankaragücü, Ante Kulusic, Tyler Dominic Boyd ve Stelios Kitsiou'yu transfer etti

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 30.01.2019 15:48 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Stoper pozisyonu için Sheriff'ten Ante Kulusic'i kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, forvete Vitoria Guimaraesli Tyler Dominic Boyd, sağ beke ise PAOK'tan Stelios Kitsiou'yu transfer etti. Kenan Özer ile de yollar ayrıldı.

Ankaragücü, Ante Kulusic, Tyler Dominic Boyd ve Stelios Kitsiou'yu transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Hırvat stoper Ante Kulusic'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, Kulusic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Kulusic, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ankara'yı ve Ankaragücü'nü yakından tanıyan biri olarak bu forma altında elimden gelen mücadeleyi sergileyeceğimin sözünü veriyorum" ifadesini kullandı.

Öte yandan başkent temsilcisi, Kenan Özer ile yollarını ayırdı.

Tyler Dominic Boyd

FORVETE YENİ ZELANDALI İSİM
Ankaragücü Kulübü, Vitoria Guimaraes'den Yeni Zelanda'lı forvet Tyler Dominic Boyd ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. Türkiye'de yeni bir sayfa açtığını belirten hücum oyuncusu, "Artık benim için yeni bir ülke, yeni bir şehir ve yeni bir takım ile başarı elde etme zamanı geldi. Hedefim performansımı en üst seviyeye çıkararak Ankaragücü'ne katkı sağlamak" şeklinde konuştu.

Stelios Kitsiou

ÜÇÜNCÜ TRANSFER STELIOS KITSIOU
Ankaragücü, Yunanistan'ın PAOK ekibinden Stelios Kitsiou'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Anlaşmanın ardından Ankaragücü formasıyla poz veren 25 yaşındaki Yunanistanlı sağ bek, "Türkiye ve Yunanistan iki dost ülke. Dost bir ülkeye geldiğim için mutluyum. PAOK taraftarı gibi Ankaragücü taraftarının da çok ateşli olduğunu biliyorum. Bir futbolcu için en büyük itici güç her zaman taraftarıdır. Bu taraftara ve bu şehre umarım heyecan getiririm" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ankaragücü Ante Kulusic

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