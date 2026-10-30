Maça saatler kala Victor Osimhen gelişmesi! Konyaspor maçında oynayabilecek mi?

Galatasaray'ın kamp kadrosunda bulunmasına rağmen takımla birlikte Konya'ya gitmeyen Victor Osimhen'in karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceği merak ediliyordu. Yıldız futbolcunun özel uçakla Konya'ya ulaştığı ve ilk 11'de sahaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

OSİMHEN ÖZEL UÇAKLA KONYA'YA GELDİ

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un haberine göre Victor Osimhen, özel uçakla Konya'ya gelerek Galatasaray kafilesine katıldı. Nijeryalı golcünün karşılaşmaya ilk 11'de başlama ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Takımla birlikte seyahat etmeyen Osimhen'in son anda Konya'ya ulaşması, mücadele öncesinde sarı-kırmızılı camiada sevinç yarattı.

İKİNCİ KEZ BABA OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI

Victor Osimhen'in İstanbul'da kalmasının nedeni de ortaya çıktı. Nijeryalı futbolcunun Liora Audrey ismini verdiği kızının dünyaya gelmesi nedeniyle ailesinin yanında olduğu öğrenildi.

Galatasaray Kulübü de yıldız futbolcunun ikinci kez baba olmasını resmi bir açıklamayla kutladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz."

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor - Galatasaray karşılaşması bu akşam MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak.

Osimhen'in Konya'ya ulaşmasının ardından gözler teknik heyetin ilk 11 tercihine çevrildi. Nijeryalı yıldızın sahaya çıkıp çıkmayacağı maç öncesinde netlik kazanacak.