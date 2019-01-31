SPOR

Ankaragücü Aydın Karabulut ve Dever Orgill'i renklerine bağladı

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 31.01.2019 21:33 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü, Wolfsberger'den Dever Orgill ve Demir Grup Sivasspor'dan Aydın Karabulut'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Ankaragücü Aydın Karabulut ve Dever Orgill'i renklerine bağladı

Ankara ekibi, santrfor pozisyonunda görev alan Orgill ile 1.5 yıllık sözleşme imzalarken, kanat pozisyonunda görev yapan Aydın Karabulut ile ise sezon sonuna kadar anlaştı.

İki oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

ORGILL: "TARAFTARININ ÇOK ATEŞLİ BİR YAPIYA SAHİP OLMASINDAN DOLAYI ANKARAGÜCÜ'NÜ TERCİH ETTİK"

"Anlaşma sağlandığı için çok mutluyum. Ankaragücü gibi benimle ilgilenen birkaç takım daha vardı. Ailem ve sevdiklerimle gelen teklifleri değerlendirdik ve taraftarının çok ateşli bir yapıya sahip olmasından dolayı Ankaragücü'nü tercih ettik. Burada başarılı olmak istiyorum."

KARABULUT: "SÖZ VERİYORUM BÜTÜN GÜCÜM İLE MÜCADELE EDECEĞİM"

"Tekrar Ankaragücü'nde olmaktan dolayı mutluyum. Açıkçası kulübümüz bir kaosun içerisindeydi. Bu kaos ortamını atlattık sayılır. Taraftarlarımız bizlere destek olsunlar. Söz veriyorum bütün gücüm ile mücadele edeceğim."

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler!
Ankaragücü'nden 3 transfer birdenAnkaragücü'nden 3 transfer birden
Ankaragücü'nden çifte transfer!Ankaragücü'nden çifte transfer!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankaragücü aydın karabulut

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

Dünya yıldızı Beşiktaş için İstanbul'da!

Dünya yıldızı Beşiktaş için İstanbul'da!

F.Bahçe yeni transferi resmen açıkladı!

F.Bahçe yeni transferi resmen açıkladı!

Ve Diagne imzayı attı! İşte maliyeti...

Ve Diagne imzayı attı! İşte maliyeti...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Dev müjde! Transfer yasağı resmen kalktı

Dev müjde! Transfer yasağı resmen kalktı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankaragücü'nde şok gelişme

Ankaragücü'nde şok gelişme

Süper Lig'de flaş istifa

Süper Lig'de flaş istifa

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Boşuna alıyorsunuz, nasıl olsa küme düşeceksiniz gecekondu tayfaları.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankaragücü Aydın Karabulut ve Dever Orgill'i renklerine bağladı

Ankaragücü'nden çifte transfer!

Ankaragücü, Ante Kulusic, Tyler Dominic Boyd ve Stelios Kitsiou'yu transfer etti

Ankaragücü'nden 3 transfer birden

Ankaragücü Michal Pazdan ve Hadi Sacko'yu kadrosuna kattı

Ankaragücü'nden çifte transfer!

Ankaragücü transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı

Dev müjde! Transfer yasağı resmen kalktı

Ankaragücü'ne Michal Pazdan takviyesi

Ankaragücü'ne Pazdan takviyesi

Ankaragücü'nde El Kabir antrenmana katılmadı

El Kabir krizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.