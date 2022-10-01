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ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

01.10.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü ile Başakşehir Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşacak. karşılaşma, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertliler kendi sahalarında galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Sporseverler karşılaşma öncesi "Ankaragücü Başakşehir maçı canlı izle" konu başlığını internette araştırıyor. Peki, Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi birçok kişi internette "Ankaragücü Başakşehir maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü Başakşehir maçı ile ilgili merak edilenler...

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

arda

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.

İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

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