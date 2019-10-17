Ankaragücü Beşiktaş maçına odaklandı

Oyuncu kalitesi olarak iyi bir takım ile mücadele edeceklerini söyleyen Diyadin, “Her maç gibi zorluk derecesi aynı bir maça çıkacağız. Beşiktaş yada başka bir takım ile oynamamamız bulunduğumuz durum itibari ile çok farklı önem arz etmiyor. Fakat oyuncu kalitesi olarak tabi ki iyi bir takımla oynayacağız. Beşiktaş her ne kadar lige iyi başlamamış olsa da kesinlikle iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Oyun felsefesi olan 3-4 takımdan birisi. Bütün eleştirilere rağmen Abdullah Avcı’nın bunu oturtacağına inanıyorum. Çünkü belli bir amacı ve felsefesi olan bir teknik adam. Zorlu bir maç olacak. Ama bizim için özellikle bu tip maçlardaki hem konsantremiz ve Fenerbahçe maçındaki gibi doğru oynamamız gereken bir maç. Her ne kadar kadro derinliği olmasa da sahada 11’e 11 oynanan bir oyunda mevcut oyuncularımızla doğru oynayarak taraftarımızla birlikte hem bir direnç gösterip hem de Beşiktaş’ın zaaflarından faydalanmak istiyoruz. Bu tip maçlarda özellikle gol ya da goller bulmamız gerekir. Bu doğrultuda çalışıyoruz” diye konuştu.

Yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, “Beşiktaş ya da başka bir takım ile oynamamamız bulunduğumuz durum itibari ile çok farklı önem arz etmiyor” şeklinde konuşurken son günlerde gündeme oturan asker selamı için ise, “Futbolcuların asker selamı ile kendi vatandaşına kendi askerine gösterdiği saygıyı Avrupa kendi üzerine saygısızlık olarak alıyorsa onların bileceği iştir” ifadelerini kullandı.

CANTEROS, CEBRAİL, SCARİONE, BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Kadrodaki sakat oyuncuların Beşiktaş maçına yetişmeyeceğini belirten Metin Diyadin, “Kadromuz transfer yasağından dolayı kadro derinliği olmamasının üstüne Hector Canteros, Cebrail Karayel ve Oscar Scarione yok bu tip eksiklerimiz de var. Bu sebepten hamle gücümüz de olmuyor. Gerekirse genç oyuncularımız, eldeki mevcut oyuncuları doğru kullanarak hareket etmek zorundayız. Maça bu şekilde hazırlanıyoruz. Orgill mental olarak özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kulübünü sahiplenen bir oyuncu. Kendisi her maçı istekli ve arzulu oynuyor. Bir aksilik olmazsa Orgill maça yetişecektir” şeklinde konuştu.

"HEM ŞENOL HOCAYI HEM DE MİLLİ TAKIM OYUNCULARINI YÜREKTEN KUTLUYORUM"

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası yolundaki başarısına da değinen Diyadin, “Özellikle hem Şenol hocayı hem de milli takım oyuncularını yürekten kutluyorum. Futbolda hep deriz ya ‘Takım gibi takım’. Birbirleriyle müthiş bir dayanışma içindeler. Hem taktiksel hem istek hem fizik kalite olarak bütün maçlarda çok güzel bir ortam yakalamışlar. Hem oyunculara hem teknik heyete bize yaşattıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.