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Ankaragücü'den Alper Potuk açıklaması

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 31.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Alper Potuk ile anlaşamadıklarını açıkladı.

Ankaragücü'den Alper Potuk açıklaması

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Fenerbahçe'den Alper Potuk'un transferi için yaptıkları görüşmelerde anlaşma sağlayamadıklarını söyledi.

TRT Spor'a konuşan Fatih Mert, "Alper Potuk ile gün boyu görüştük ama anlaşamadık." ifadelerini kullandı.

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