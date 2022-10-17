Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi?

Ankaragücü ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaşacak. Bu akşam (17 Ekim 2022 Pazartesi) oynanacak olan karşılaşma için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de çıktığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenen sarı-lacivertli ekip sahadan üstünlükle ayrılıp yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, ligde 1 karşılaşma eksiğiyle haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada girdi. Peki, Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri...

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Fenerbahçe maçı bu akşam (17 Ekim 2022) Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinçve Hakan Yemişken üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olarak açıklandı.

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Fenerbahçe maçı BeIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK!

Fenerbahçe, maçın oynanacağı başkent Ankara'ya 6 eksikle gitti.

Emre Mor, Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan, Arao ve Zajc sakatlıkları nedeniyle kafilede yok.

ANKARAGÜCÜ'NDE 2 İSİM SAKATLIKLARI NEDENİYLE FORMA GİYEMEYECEK

Ankaragücü'nde ise Diack ve Marlon sakatlıkları nedeniyle maçta oynayamayacak.

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü'nün muhtemel 11'leri: Gökhan, Oğuz, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Emre Kılınç, Taylan, Pedrinho, Beridze, Sowe

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri: Altay, Ferdi, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi (Alioski), Crespo, İsmail, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

