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Ankaragücü Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü Gençlerbirliği maçı canlı izle!

29.07.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı için heyecan dorukta. 29 Temmuz 2022 Cuma günü oynanacak maç ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Kupası 55. kez sahibini bulacak. Peki Ankaragücü Gençlerbirliği saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ankaragücü Gençlerbirliği maçı canlı izle bilgisi...

Ankaragücü Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü Gençlerbirliği maçı canlı izle!

Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere Gençlerbirliği bir önceki sene oynanan kupa maçını attığı penaltılar sonucunda kazanmıştı. Karşlılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Peki Ankaragücü Gençlerbirliği saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü Gençlerbirliği maçı ile ilgili detaylar haberimizde...

ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Gençlerbirliği maçı 29 Temmuz Cuma (bugün) saat 20.00'da başlayacak.

ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasındaki Kupa mücadelesi TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE BİLGİSİ

Ankaragücü - Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı bugün saat 20.00'de TRT Spor'da naklen yayınlanacak.

TRT SPOR HD Frekansı ayarı:

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu : Türksat 3A

Frekans : 11054

Sinyal Oranı : 30000

Polarizasyon : V (Vertikal) - Dikey Batı

FEC : 3/4Audio PID : 1703

Video PID : 1603

Kapsama Alanı : Batı

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği ankaragücü
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