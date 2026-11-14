Hollanda'dan Yunanistan'a tarihe geçecek fark!

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'ndaki beşinci maçta Johan Cruijff Arena'da Hollanda ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Ev sahibi Hollanda, baştan sona üstün götürdüğü mü mücadeleden 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İLK YARIDA 5 GOL BİRDEN

Maça fırtına gibi başlayan portakallar, 6. dakikada Crysencio Summerville'in golüyle erken bir öne geçiş yaptı. Sahneye çıkan Tijjani Reijnders; 12. ve 18. dakikalarda bulduğu gollerle skoru kısa sürede 3-0'a taşıdı. 33. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Reijnders, hat-trick yaparak farkı açtı. İlk yarının skorunu belirleyen gol ise 40. dakikada Jurrien Timber'dan geldi ve Hollanda soyunma odasına 5-0 önde girdi.

İKİNCİ YARIDA DA HIZ KESMEDİLER

İkinci devrede de temposunu düşürmeyen ev sahibi ekip, 59. dakikada Jurrien Timber'ın kendisinin ikinci, takımının altıncı golüyle farkı 6'ya çıkardı. 62. dakikada Denzel Dumfries'in asistiyle bu kez ağları sarsan Donyell Malen, maçın skorunu 7-0 olarak tescilledi. Karşılaşmayı 1 gol ve 2 asistle tamamlayan Malen, gecenin bir diğer parlayan ismi oldu.

HOLLANDA LİDERLİĞİNİ KORUDU

Bu galibiyetle puanını 11'e yükselten Hollanda, B Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Yunanistan ise 8 puanda kalarak ikinci sırada yer aldı. Grubun son haftasında Hollanda deplasmanda Almanya ile kozlarını paylaşacak, Yunanistan ise sahasında Sırbistan'ı ağırlayacak.