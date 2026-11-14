Lucas Torreira, Galatasaray taraftarının hayallerini yıkacak! Takımda mecburen kalmış...

Galatasaray'ın orta sahadaki vazgeçilmez isimlerinden Lucas Torreira'nın transfer dönemindeki durumuyla ilgili İtalyan basını dikkat çeken bir detayı okuyucularına aktardı. Firenze Viola'da yer alan haberde, tecrübeli futbolcunun kariyerine İtalya'da devam etmek istediği ancak şartların oluşmaması nedeniyle sarı-kırmızılı takımda kaldığı belirtildi.

FIORENTINA İLE GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Uruguaylı ön liberonun kişisel bazı gerekçeler ve İstanbul'daki güvenlik endişeleri sebebiyle geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fiorentina'ya dönmek için girişimde bulunduğu kaydedildi. Oyuncunun menajerinin Fiorentinalı yetkililerle uzun süre temas halinde olduğu, ancak yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmadığı ifade edildi. Bu gelişmenin ardından Torreira'nın yoluna Galatasaray'da devam etmek zorunda kaldığı öne sürüldü.

GEÇMİŞTE FIORENTINA FORMASI GİYMİŞTİ

Daha önce 2021-2022 sezonunda Arsenal'den Fiorentina'ya kiralık olarak transfer olan ve İtalyan ekibinde çıktığı 35 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcunun Serie A'ya olan aşinalığı bu iddiaların temelini oluşturdu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Çıktığı tüm kulvarlarda Galatasaray'ın orta sahadaki en istikrarlı isimlerinden biri olan Lucas Torreira, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 14 karşılaşmada 1134 dakika süre aldı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 1 kez rakip fileleri havalandırırken, takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi ve 1 kez de doğrudan kırmızı kart gördü.