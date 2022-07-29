Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü Gençlerbirliği maçı , hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi?

Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı için geri sayım devam ediyor. Gençlerbirliği bir önceki sene oynanan Kupa maçını attığı penaltılar sonucunda kazanmıştı. Futbolseverler arama motorlarında "Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı saat kaçta?", "Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı hangi kanalda?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırmaya devam ediyor. Kritik maça ilişkin merak edilenler haberimizde...

ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Gençlerbirliği maçı 29 Temmuz Cuma (bugün) saat 20.00'da başlayacak.

ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasındaki Kupa mücadelesi TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE BİLGİSİ

Ankaragücü - Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı bugün saat 20.00'de TRT Spor'da naklen yayınlanacak.

TRT SPOR HD Frekansı ayarı:

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu : Türksat 3A

Frekans : 11054

Sinyal Oranı : 30000

Polarizasyon : V (Vertikal) - Dikey Batı

FEC : 3/4Audio PID : 1703

Video PID : 1603

Kapsama Alanı : Batı

