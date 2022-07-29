Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü Gençlerbirliği maçı , hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi?

Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı için geri sayım devam ediyor. Gençlerbirliği bir önceki sene oynanan Kupa maçını attığı penaltılar sonucunda kazanmıştı. Futbolseverler arama motorlarında "Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı saat kaçta?", "Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı hangi kanalda?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırmaya devam ediyor. Kritik maça ilişkin merak edilenler haberimizde...
Ankaragücü Gençlerbirliği maçı 29 Temmuz Cuma (bugün) saat 20.00'da başlayacak.
Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasındaki Kupa mücadelesi TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.
Ankaragücü - Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı bugün saat 20.00'de TRT Spor'da naklen yayınlanacak.
TRT SPOR HD Frekansı ayarı:
Kanal adı: TRT SPOR HD
Uydu : Türksat 3A
Frekans : 11054
Sinyal Oranı : 30000
Polarizasyon : V (Vertikal) - Dikey Batı
FEC : 3/4Audio PID : 1703
Video PID : 1603
Kapsama Alanı : Batı
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