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Ankaragücü ile ampute futbolculardan ''farkındalık maçı''

03.12.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü ile Yenimahalle Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü arasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "farkındalık maçı" oynandı.

Ankaragücü ile ampute futbolculardan ''farkındalık maçı''

Spor Toto 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü ile Yenimahalle Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü arasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "farkındalık maçı" oynandı.

Sarı-lacivertli kulübün Beştepe Tesisleri'ndeki organizasyona Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Yenimahalle Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü Başkanı Hikmet Alabıcak da katıldı. Karşılaşma öncesi Mansur Yavaş her iki takım oyuncularıyla kısa bir süre sohbet ettikten sonra organizasyon alanından ayrıldı.

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ BİZLERE HAYATIN ENGELSİZ OLDUĞUNU GÖSTERİYORLAR"

Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, engelli vatandaşların sadece 3 Aralık'ta değil her zaman yanlarında olmaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sizlerin sorunlarını günlerce anlatsak da bitiremeyiz. Ben bir konuya vurgu yapmak istiyorum. Sayın Mansur Başkanımız da burada olsaydı onun da duymasını isterdim. Yöneticiler, kanun koyucular yürütücüler açısından da maalesef farkındalık konusunda yeterli düzeyde değiliz. Görev başında sorumluluk düzeyinde olanlar bu konuya klasik yönetici tarzıyla yaklaşmamalı. Liderlik yapmalılar, alana inmeliler. Özellikle rica ediyorum engelli kardeşlerimizin sorumlarını ilk 5 madde arasında öncelikli tutsunlar."

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, özel bir günde bir araya geldiklerini anlatarak, "Dünyanın en güzel maçına şahitlik edeceğiz. Engelli vatandaşlarımız bizlere hayatın engelsiz olduğunu gösteriyorlar." dedi.

KENEDYENLERLE ZORLANDILAR

Farkındalık maçında ikinci yarı MKE Ankaragücülü futbolcular kanedyenlerle oynayınca oldukça zorluk çekti.

Maçın ilk yarısı 1-1 bitti. İkinci yarıda sarı-lacivertli takımın kalecisi ampute futbol kuralları çerçevesinde bir kolunu formanın içine sokarak tek kolla mücadele etti. Sahadaki Ankaragücülü futbolcular ise kanedyenlerle oynadı. Yenimahalle Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, ikinci yarı 5 gol attı ve maçı 6-1 kazandı.

Maçtan sonra MKE Ankaragücü'nün kaptanı Erdem Özgenç, "Yakın dönemde bir ameliyat geçirmiştim ve onun üzerine bana bir koltuk değneği vermişlerdi. Elimde tutması bile çok zordu. Allah kardeşlerimize güç kuvvet versin. Gerçekten çok zor işleri. İyi bir kondisyon ve iyi bir vücut gerektiriyor ampute futbolu oynamak. Bize çok yabancı geldi ve o yüzden fark yedik." ifadelerini kullandı.

Yenimahalle Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü'nü oyuncusu Rahmi Özcan da güzel bir gün geçirdiklerini dile getirerek, "Şehrimizin takımıyla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ampute futbolunun zorluğunu da görmelerini istemiştik biraz. Onlar da neler yapabildiğimizi ve başarabildiğimizi görmüş oldular. Onların o kanedyenleri ellerine bile almaları bizim için önemli bir ses getirdi. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Mansur Yavaş MKE Ankaragücü Ankara
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