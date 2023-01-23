Ankaragücü Konyaspor karşısında tek golle güldü! Başkent ekibi Konya'da nefes aldı

Süper Lig'de heyecan 20. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın kapanış mücadelesinde Konyaspor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla Ankaragücü oldu. Başkent ekibinin golü mücadelenin 51. dakikasında Zahid'den geldi.

Bu sonuçla Konyaspor 27 puanda kalırken, Ankaragücü puanını 22'ye yükseltti.

Başkent ekibi 21. hafta mücadelesinde sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor ise deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.

KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Konyaspor: Ibrahim Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bruno Paz, Konrad Michalak, Endri Çekiçi, Zymer Bytyqi, Mame Biram Diouf

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Atakan Çankaya, Uros Radakovic, Nihad Mujakic, Marlon, Tolga Ciğerci, Pedro Moreira, Tasos Chatzigiovannis, Ghayas Zahid, Emre Kılınç, Ali Sowe



