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Ankaragücü'nde 5 koronavirüs vakası!

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 20.10.2020 17:43 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, 4'ü futbolcu, 1'i teknik ekipten olmak üzere toplamda 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Öte yandan salgına yakalananların karantina sürecinin başladığı da ifade edildi.

Ankaragücü'nde 5 koronavirüs vakası!

Ankaragücü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan COVID-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü"

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