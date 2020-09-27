Ankaragücü'nde Bolingoli'nin dirseği çıktı

Ankaragücü’nde sakatlanan Jonathan Bolingi’nin sol dirseğinde çıkık tespit edildiği öğrenildi.
Yaşanan olay ile ilgili kulübün resmi sitesinden açıklama yayınlayan MKE Ankaragücü, “DG Sivasspor karşılaşmasında 79. dakikada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen oyuncumuz Jonathan Bolingi’nin hastanede yapılan tetkiklerinde sol dirseğinde çıkık tespit edilmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Jonathan Bolingi’ye hastanede gerekli müdahaleler yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.
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