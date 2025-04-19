SPOR

77
71
51
50
48
45
42
40
40
39
39
39
36
34
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Ankaragücü'nde göz yaşları sel oldu! Mesut Bakkal istifasını sundu...

Ankaragücü'nde göz yaşları sel oldu! Mesut Bakkal istifasını sundu...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
19.04.2025 09:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, ligin 35. haftasında deplasmanında Manisa FK'ya konuk oldu. Ankaragücü'nün aldığı 2-1'lik yenilgi futbolcudan malzemeciye, taraftardan kulüp çalışanına kadar herkesi göz yaşlarına boğdu.

Ankaragücü'nde göz yaşları sel oldu! Mesut Bakkal istifasını sundu...

Ankaragücü, ligin 35. haftasında deplasmanda Manisa FK'ya misafir oldu. Ankara ekibinin Manisa'ya karşı 2-1 mağlubiyet alması ile göz yaşları sel oldu. Kulüp malzemecisi, futbolcular ve Ankara gücü taraftarları hem göz yaşlarını hem de öfkelerini tutamadı. Teknik Direktör Mesut Bakkal ise Ankara'ya döner dönmez yönetimle konuşarak takımdan ayrılacağını ifade etti.

"KABUL ETMİYORUM"

4

Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 2-1 mağlubiyet aldıkları karşılaşmayı değerlendirerek, "Hayatımda bu şekilde 14-15 tane takımı kümeden kurtardım. Bu maçlar böyle oynanmaz. Kimin oynadığı, neyin oynadığı belli değil. Bu maçları kaybedebilirsiniz veya puan da alamayabilirsiniz ama bu maçlar böyle oynanmaz." sözleriyle sitemini dile getirdi. 2 ay önce kamp yaptıklarını ve oyuncuların gelişimi için ciddi harcamalar olduğunu belirten tecrübeli teknek adam, "Böyle bir şeyi kabul edemiyorum. İlk yarı hiçbir şey yapmadık topa bile değmedik. Mağlup olabilirsiniz ama bu kadar şahsiyetsiz durulmaz" dedi.

BU KADAR REAKSİYONSUZ OLMAZ

Futbolcu Mahmut Tekdemir ise maç çıkışının ardından 2-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi. Takımda ruh olmadığını ve futbolcular olarak sorumluluğun kendilerinde olduğunu söyleyen Tekdemir, küme düşmeyi kabul etmediklerini ifade etti. Sezon başlangıcından bugüne dek 5 tane hoca değiştini vurgulayan oyuncu, "Bu kadar reaksiyonsuz bir takım olamaz, ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz" dedi.

Canlı Skor

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk tahmini! Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk tahmini!
Beşiktaş, Göztepe'den rövanşı almak istiyor!Beşiktaş, Göztepe'den rövanşı almak istiyor!
Anahtar Kelimeler:
spor ankaragücü futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu...

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu...

Şemsiyenizi hazırlayın, hava aniden değişecek!

Şemsiyenizi hazırlayın, hava aniden değişecek!

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk tahmini!

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk tahmini!

Ankaragücü'nde göz yaşları sel oldu!

Ankaragücü'nde göz yaşları sel oldu!

Torreira'nın golü sonra ekrana geldi! Herkes o kareyi konuşuyor...

Torreira'nın golü sonra ekrana geldi! Herkes o kareyi konuşuyor...

G.Saray'a Eyüpspor maçı öncesi çok kötü haber!

G.Saray'a Eyüpspor maçı öncesi çok kötü haber!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.