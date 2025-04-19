Ankaragücü'nde göz yaşları sel oldu! Mesut Bakkal istifasını sundu...

Ankaragücü, ligin 35. haftasında deplasmanda Manisa FK'ya misafir oldu. Ankara ekibinin Manisa'ya karşı 2-1 mağlubiyet alması ile göz yaşları sel oldu. Kulüp malzemecisi, futbolcular ve Ankara gücü taraftarları hem göz yaşlarını hem de öfkelerini tutamadı. Teknik Direktör Mesut Bakkal ise Ankara'ya döner dönmez yönetimle konuşarak takımdan ayrılacağını ifade etti.

"KABUL ETMİYORUM"

Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 2-1 mağlubiyet aldıkları karşılaşmayı değerlendirerek, "Hayatımda bu şekilde 14-15 tane takımı kümeden kurtardım. Bu maçlar böyle oynanmaz. Kimin oynadığı, neyin oynadığı belli değil. Bu maçları kaybedebilirsiniz veya puan da alamayabilirsiniz ama bu maçlar böyle oynanmaz." sözleriyle sitemini dile getirdi. 2 ay önce kamp yaptıklarını ve oyuncuların gelişimi için ciddi harcamalar olduğunu belirten tecrübeli teknek adam, "Böyle bir şeyi kabul edemiyorum. İlk yarı hiçbir şey yapmadık topa bile değmedik. Mağlup olabilirsiniz ama bu kadar şahsiyetsiz durulmaz" dedi.

BU KADAR REAKSİYONSUZ OLMAZ

Futbolcu Mahmut Tekdemir ise maç çıkışının ardından 2-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi. Takımda ruh olmadığını ve futbolcular olarak sorumluluğun kendilerinde olduğunu söyleyen Tekdemir, küme düşmeyi kabul etmediklerini ifade etti. Sezon başlangıcından bugüne dek 5 tane hoca değiştini vurgulayan oyuncu, "Bu kadar reaksiyonsuz bir takım olamaz, ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz" dedi.