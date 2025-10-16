SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Mke Ankaragücü

Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

MKE Ankaragücü’nün olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Başkent ekibinin kongresi çoğunluk aranmaksızın 23 Ekim’de yapılacak.

Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi
Berker İşleyen

MKE Ankaragücü’nde bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi. Ertelemenin ardından başkent ekibinden yapılan yazılı açıklamada, “MKE Ankaragücü’nden olağanüstü genel kurul hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Yönetim Kurulumuz tarafından 26.09.2025 tarih ve 221 sayılı karar gereği, bugün gerçekleşecek olan ‘Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’ yeterli çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle ertelenmiştir. 2’nci toplantıda çoğunluk aranmaksızın 23.10.2025 Perşembe günü saat 14.00’te Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi - Mehtap Mahallesi, Mamak Caddesi, No 76/A Mamak/Ankara adresinde gerçekleştirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araplar ona kafayı taktı! 19'lük Türk oyuncuya kancaAraplar ona kafayı taktı! 19'lük Türk oyuncuya kanca
Mourinho'dan Saran'a yanıt! Söylediği o söz taraftarı çileden çıkardıMourinho'dan Saran'a yanıt! Söylediği o söz taraftarı çileden çıkardı
Anahtar Kelimeler:
ankaragücü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.