Yüksel Yıldırım şimdi de Fenerbahçe'yi hedef aldı: "Sanki Galatasaray'ı yendiler, şoke oldum!"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe–Galatasaray derbisinin ardından Ekol TV’ye yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı. Yıldırım, özellikle sarı-lacivertli cephenin maç sonu sevincine şaşırdığını belirtti.

“BÖYLE SEVİNÇ OLMAZ, ŞOKE OLDUM”

Derbinin favorisinin Fenerbahçe olduğunu söyleyen Yıldırım, son dakikada gelen golün ardından yaşanan sevinci eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Derbide 1-1 berabere kaldın, favori Fenerbahçe'ydi. 90+6’da bir gol attılar, başkanın öyle bir sevinci var ki inanamadım. Böyle bir şey olamaz. Bunu ben yapsam topa tutarlar beni.”

“FUTBOLCULAR KORİDORDA YENMİŞ GİBİ SEVİNİYORDU”

Yıldırım, soyunma odası koridorlarındaki görüntülerin de kendisini şaşırttığını belirterek, “Futbolcular koridorda seviniyor, sanki maçı kazanmışlar gibi. Şoke oldum.” dedi.

FENERBAHÇE TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Sık sık Beşiktaş camiası hakkında verdiği demeçlerle gündeme gelen Yüksel Yıldırım'ın bu sözleri şimdi de Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. Geçtiğimiz günlerde kendi taraftarları hakkında da konuşan Yıldırım, "Süper Ligde 5.'yiz, Avrupa'da ilk 8'e oynuyoruz. Maça niye gelmiyorsunuz o zaman kardeşim? Alanya maçına 8 bin kişi geldi. Utanıyorum. Samsunspor taraftarı, takımına sahip çıkmıyor. Ben de üç maymunu oynayacağım." demişti.