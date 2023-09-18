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Ankaragücü'nden ilk galibiyet! Deplasmanda Sivasspor'u devirdiler

18.09.2023 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, ligde 5. haftada deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti ve bu sezon ilk galibiyetini almış oldu.

Ankaragücü'nden ilk galibiyet! Deplasmanda Sivasspor'u devirdiler

EY Sivasspor’u yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan MKE Ankaragücü’nde futbolcular, sevinçlerini misafir tribününe giderek yaşadı.

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor’u 3-1 mağlup etti. Sahadan 3 puanla ayrılan Başkent ekibi, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

Futbolcular misafir tribününe giderek taraftarla beraber karşılıklı tezahürat yaptı. MKE Ankaragücülü futbolcular daha sonra kendi taraftarları tarafından soyunma odasına uğurlandı.

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