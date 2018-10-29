Ankaragücü'nden İsmail Kartal açıklaması!

Kulüpten yapılan açıklamada, Kartal'ın, dün Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirmelerde bulunurken kendisine "Fenerbahçe yarın size ihtiyacımız var derse ne dersiniz?" şeklinde yöneltilen soruya "Ben Ankaragücü'nün mukaveleli teknik direktörüyüm. Şu an Ankaragücü'nün başarısından başka hiçbir şey düşünmüyorum. Beni 2 kere gidip 3 kere gelen teknik direktörlerle karıştırmayın. Uygun şartlar uygun zaman olursa neden olmasın. Hepimiz profesyoneliz" yanıtını verdiği ifade edildi.

Kartal'ın yapmış olduğu açıklamanın bütününü yayınlamak yerine sadece "Uygun şartlar uygun zaman olursa neden olmasın. Hepimiz profesyoneliz" sözlerini kullanarak gündem oluşturmak isteyenlere itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal'ın teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'nin teknik direktörlük teklifini kabul edeceği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise "Ankaragücü'nde mukavelem devam ederken başka bir takımla görüşecek kadar karaktersiz değilim. Bu Fenerbahçe de olsa böyle bir davranışta bulunmam. Bana destek olup başarı bekleyen büyük Ankaragücü camiasına daha büyük başarılar kazandırmak için daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyor ve görevimin başında olduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'ın, hafta içi konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulunacağı belirtildi.

