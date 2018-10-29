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Ankaragücü'nden İsmail Kartal açıklaması!

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 29.10.2018 11:41 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü Kulübü, İsmail Kartal'ın teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevini kabul edeceği yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ankaragücü'nden İsmail Kartal açıklaması!

Kulüpten yapılan açıklamada, Kartal'ın, dün Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirmelerde bulunurken kendisine "Fenerbahçe yarın size ihtiyacımız var derse ne dersiniz?" şeklinde yöneltilen soruya "Ben Ankaragücü'nün mukaveleli teknik direktörüyüm. Şu an Ankaragücü'nün başarısından başka hiçbir şey düşünmüyorum. Beni 2 kere gidip 3 kere gelen teknik direktörlerle karıştırmayın. Uygun şartlar uygun zaman olursa neden olmasın. Hepimiz profesyoneliz" yanıtını verdiği ifade edildi.

Kartal'ın yapmış olduğu açıklamanın bütününü yayınlamak yerine sadece "Uygun şartlar uygun zaman olursa neden olmasın. Hepimiz profesyoneliz" sözlerini kullanarak gündem oluşturmak isteyenlere itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal'ın teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'nin teknik direktörlük teklifini kabul edeceği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise "Ankaragücü'nde mukavelem devam ederken başka bir takımla görüşecek kadar karaktersiz değilim. Bu Fenerbahçe de olsa böyle bir davranışta bulunmam. Bana destek olup başarı bekleyen büyük Ankaragücü camiasına daha büyük başarılar kazandırmak için daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyor ve görevimin başında olduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'ın, hafta içi konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulunacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ankaragücü ismail kartal Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
SANKİ F.B ŞAMPİYON YAPTI ,AZİZ YILDIRIMIN TD YAPTIĞI BİR KİŞİ , ANK. GÜCÜ GOL ATINCA HAVALARA ZIPLIYOR.EKMEK YEDİĞİN YERE İHANET ET DEMİYORUZ AMA SENİ BU SEVYELERE GETİREN BİR CAMİAYA DAHA SAYGILI DAVRANABİLİRDİN .OKAN BURUKTAN DERS AL. BİR SÖZ DE KENDİLERİNE FB TARAFTARI DİYENLERE İSMAİL HAVALARA ZIPLIYOR SEN ONU ALKIŞLIYORSUN,ALKIŞLIYANLAR SİZDE AYNI FUTBOLCULAR GİBİSİNİZ F.B RUHU KALMAMIŞ STADA DA GELMEYİN .STAD BOŞ KALSA DAHA İYİ SİZİN BU YAPTIĞINIZ REZİLLİĞİ HİÇ BİR FENERLİ GÖRMEZDİ. SİZ GİDİN BAŞKA TAKIMLARIN TARAFTARI OLUN.HA UTANMADAN BİR DE OLEY ÇEKİYORSUNUZ TAM REZİLSİNİZ.
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