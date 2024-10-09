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Ankaragücü'nden öğrencisi olan Altay Bayındır için Mustafa Kaplan'dan önemli sözler! ''Manchester United'da şans bulursa kaleyi kimse alamaz''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
09.10.2024 18:48
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İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen milli futbolcu Altay Bayındır'ın eski takımı Ankaragücü'nden teknik direktörü olan Mustafa Kaplan'dan forma şansı bulmakta zorlanan başarılı file bekçisi için dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ankaragücü'nden öğrencisi olan Altay Bayındır için Mustafa Kaplan'dan önemli sözler! ''Manchester United'da şans bulursa kaleyi kimse alamaz''

Ankara'da hem Gençlerbirliği'ni hem de Ankaragücü'nü çalıştıran ve yolu Fenerbahçe'den geçen Altay Bayındır'ın teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Kaplan, forma şansı bulmakta zorlanan milli oyuncu için önemli sözler kullandı.

"ALTAY MANCHESTER UNİTED'DA ŞANS BULURSA KALEYİ KİMSE ALAMAZ"

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Ankaragücü'nden öğrencisi olan Altay Bayındır için Kaplan, ''Altay'a Manchester United'ta 1 maç şans verilse, Altay o kaleyi bırakmaz. Onana sürekli hatalı goller yiyor. Sanırım başka şeyler var. United'ın teknik direktörü Eric Ten Hag, Ajax'taki çalışırken Onana'yı aldırmıştı. Şimdi United'ta ne olursa olsun onu oynatıyor. O kadar hata yapmasına karşın değiştirmiyor. Tabii aynı menajerle çalışıyor olmasının bunda etkisi var. Altay orada formayı bir alsın bir daha ondan kaleyi kimse alamaz. Ama ayrılır Türkiye'ye dönme kararı verirse, geleceği takım Fenerbahçe olur, başka takıma gitmez'' şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United Altay Bayındır fenerbahçe
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