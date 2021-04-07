Ankaragücü'nün seri hedefine Konya çelmesi!

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Konyaspor, Ankaragücü'nü ağırladı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Konuk ekip Ankaragücü'nün golünü 65. dakikada Badji attı. Konyaspor'un golünü ise 76. dakikada Shengelia kaydetti.
Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Konyaspor, 40 puanla 11. sırada yer aldı. 2 maçtır kaybetmeyen Ankaragücü ise 33 puanla 15. sırada yer buldu.
Konyaspor, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
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