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Ankaragücü'nün seri hedefine Konya çelmesi!

07.04.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Konyaspor, konuk ettiği Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Ankaragücü'nün seri hedefine Konya çelmesi!

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Konyaspor, Ankaragücü'nü ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Ankaragücü'nün golünü 65. dakikada Badji attı. Konyaspor'un golünü ise 76. dakikada Shengelia kaydetti.

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Konyaspor, 40 puanla 11. sırada yer aldı. 2 maçtır kaybetmeyen Ankaragücü ise 33 puanla 15. sırada yer buldu.

Konyaspor, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor
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