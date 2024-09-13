SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Mke Ankaragücü
  4. Ankaragücü'nün yeni transferi Nico Schulz'un geçmişinde kadına şiddet bile var! Hamile eşinin karnına tekme atıp hapis cezası almış...

Ankaragücü'nün yeni transferi Nico Schulz'un geçmişinde kadına şiddet bile var! Hamile eşinin karnına tekme atıp hapis cezası almış...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.09.2024 10:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, son olarak Borussia Dortmund forması giyen Alman futbolcu Nico Schulz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşma yapılmasının ardından Schulz hakkında çıkan eski haberler futbol dünyasını korkuttu. 2.5 yıldır futbol oynamayan Schulz'un geçmişte eşine şiddet uyguladığı hatta hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Ankaragücü'nün yeni transferi Nico Schulz'un geçmişinde kadına şiddet bile var! Hamile eşinin karnına tekme atıp hapis cezası almış...
Nico Schulz

Nico Schulz

ALM Almanya
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: MKE Ankaragücü
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Borussia Dortmund forması giyen 31 yaşındaki sol bek Nico Schulz'ü transfer etti.

GEÇMİŞİ İÇ AÇICI DEĞİL

Screenshot_2

Ankaragücü'nün yeni transferi Nico Schulz'un suç karnesi bir hayli ağır... 2022'de 9 aylık hamile sevgilisine, "karnına tekme atmak" da dahil bir dizi şiddet uyguladığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. 150bin€ tazminat + 150bin€ kefaletle hapisten kurtulan Schulz'un bu hareketi Alman basınında hiç hoş karşılanmamıştı.

2.5 YILDIR TOPA DEĞMİYOR

Screenshot_1

Bu kararın ardından hiçbir takıma transfer olamayan Schulz, 2.5 yıldır futbol oynamıyor. Ankaragücü'nün yaptığı bu hamle sonrası Alman basını tekrar Schulz'un işlediği suçları gündeme getirerek bu transfere bir hayli şaşırdı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet ankaragücü
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama!

Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama!

Narin cinayetini çözecek delil dosyaya girdi! Ses kaydı...

Narin cinayetini çözecek delil dosyaya girdi! Ses kaydı...

Galatasaray'da erken seçim!

Galatasaray'da erken seçim!

Sürpriz Arda Güler kararı!

Sürpriz Arda Güler kararı!

Fenerbahçe, Medina transferinde yanlış e-posta kurbanı mı oldu?

Fenerbahçe, Medina transferinde yanlış e-posta kurbanı mı oldu?

Yıldız futbolcudan sürpriz hamle!

Yıldız futbolcudan sürpriz hamle!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.