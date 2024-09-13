Ankaragücü'nün yeni transferi Nico Schulz'un geçmişinde kadına şiddet bile var! Hamile eşinin karnına tekme atıp hapis cezası almış...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Borussia Dortmund forması giyen 31 yaşındaki sol bek Nico Schulz'ü transfer etti.

GEÇMİŞİ İÇ AÇICI DEĞİL

Ankaragücü'nün yeni transferi Nico Schulz'un suç karnesi bir hayli ağır... 2022'de 9 aylık hamile sevgilisine, "karnına tekme atmak" da dahil bir dizi şiddet uyguladığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. 150bin€ tazminat + 150bin€ kefaletle hapisten kurtulan Schulz'un bu hareketi Alman basınında hiç hoş karşılanmamıştı.

2.5 YILDIR TOPA DEĞMİYOR

Bu kararın ardından hiçbir takıma transfer olamayan Schulz, 2.5 yıldır futbol oynamıyor. Ankaragücü'nün yaptığı bu hamle sonrası Alman basını tekrar Schulz'un işlediği suçları gündeme getirerek bu transfere bir hayli şaşırdı.